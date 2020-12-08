В результаті нападу були поранені два правоохоронці.

На Київщині під час затримання злочинної групи було поранено двох правоохоронців.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, злочинне угруповання "спеціалізувалося" на розбійних нападах, а їхнім лідером виявився 28-річний житель Баришівського району, що на Київщині.

Чоловік координував дії зловмисників, підшукував потенційні об’єкти, розподіляв здобуті злочинним шляхом кошти, а також і сам брав участь у нападах та збував викрадені цінності та речі.

Так, 7 грудня під час спецоперації трьох учасників злочинного угруповання затримали – їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Однак під час затримання один із них почав чинити активний опір працівникам поліції - намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату і відкрив вогонь. В результаті поранено двох правоохоронців.

На місці події поліцейські вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи, серед яких: пістолет та набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

Також проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання зловмисників. Вилучено автівку, номерні знаки, документи та техніку.

За фактом замаху на вбивство працівників поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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Автор: Антоніна Доломанжи