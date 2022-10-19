Після відступу ворога колаборант вступив до українського добробата, щоб приховати свої злочини.

Служба безпеки України затримала жителя Бучі Київської області, який допомагав росіянам під час окупації виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів у Бучі і допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву. Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з окупантами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців тероборони.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців.

В СБУ зазначили, що після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини, вступивши до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади.

"Там він під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя", - зазначили в спецслужбі.

Встановлено, що в подальшому колаборант планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність"). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Звільнення Київської області від окупантів

2 квітня Генштабом ЗСУ було оголошено про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів.

Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна було побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Крім того, російські фашисти, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.

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