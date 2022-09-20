Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі, де попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

На Київщині знайшли тіла ще двох вбитих російськими окупантами людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Зав’язали очі, мучили, стратили. Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли на позиціях армії Росії. Представники місцевого добровольчого формування тергромади перевіряли ліс та виявили останки загиблих", - розповів він.

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За словами Нєбитова, захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка із зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору. Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці була золота обручка", - додав голова поліції Київщини.

Він зауважив, що наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб вбитих загарбниками чоловіків.

Нагадаємо, на початку вересня в одному з гаражів у місті Буча Київської області знайдено останки щонайменше двох людей, страчених і спалених окупантами.

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