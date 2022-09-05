За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних жителів.

В одному з гаражів у місті Буча Київської області знайдено останки щонайменше двох людей, страчених і спалених окупантами.

Про це у Telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили останки спалених людей. Приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб", - повідомляє він.

Відео дня

За його словами, на місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпильку для волосся та 3 ключі на металевому тримачі. Він попросив тих, хто впізнав ці речі на фото і має інформацію про загиблих, телефонувати в поліцію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом знайшли тіло ще однієї жертви окупантів. Чоловіка зв'язали та вбили з чохлом на голові.

Вас також можуть зацікавити новини: