За її словами, браслети контролю за домашнім арештом дуже швидко зняли.

Зґвалтована 14-річна дівчинка із Закарпаття вперше розповіла журналістам, як їй живеться поруч зі своїми кривдниками.

Як розповіла потерпіла у сюжеті ТСН, хлопці, які знущалися з неї, хоч і перебували нібито під домашнім арештом, вільно виходили з дому. Ба більше, за словами дівчинки, кривдники морально знущалися з неї під час слідства.

"Вони спочатку були з браслетами (для контролю за виконанням міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - УНІАН), а потім почалася війна, їм ці браслети зняли. Вони ходили собі вільно по вулиці, здається і вночі ходили по вулиці. Вони не були під домашнім (арештом - УНІАН)... Я йшла вулицею і вони почали за мною всяко гойкати (вигукувати - УНІАН): матюками всілякими", - розповіла дівчинка.

Резонансне зґвалтування на Закарпатті

Троє підлітків із Закарпаття зґвалтували 14-річну дівчинку і зняли це все на камеру. Злочин стався у 2021 році, і розголосу справа набула лише зараз, коли Воловецький райсуд звільнив фігурантів від реального покарання.

Справа стала резонансною. Закарпатська ОВА заявила, що вивчить всі обставини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що справа знаходиться на його особистому контролі, а прокуратура готує оскарження судового вироку у резонансній справі про зґвалтування неповнолітньої.

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