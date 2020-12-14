На момент скоєння злочину зловмисник уже перебував під слідством. Його обвинувачують у вбивстві через необережність.

У місті Ізмаїл Одеської області затримано 23-річного чоловіка, який підозрюється в тому, що домагався сексуальної близькості з 12-річною дівчинкою.

Як повідомили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, це сталось у приватному секторі міста, в суботу, 12 грудня.

Як зазначається, до поліції звернулась жителька Ізмаїла, повідомивши, що вдень побачила на вулиці невідомого, який утримував дівчинку та намагався її роздягнути. Помітивши жінку, зловмисник зник. На місце події оперативно виїхав екіпаж патрульної поліції, який затримав зловмисника на іншій вулиці.

З'ясувалось, що 23-річний місцевий житель домагався на вулиці 12-річної доньки заявниці, але дівчинка змогла вирватись, забігла на подвір'я й розповіла про інцидент матері.

"За ці кілька хвилин, поки жінка вийшла на вулицю, щоб подивитись, де перебуває зловмисник, той вже знайшов собі нову жертву - також 12-річну дівчинку, яка просто йшла вулицею", - повідомили в управлінні.

Після затримання він визнав, що намагався роздягнути другу дитину, й зняв із себе штани, вимагаючи, щоб дівчинка "задовольнила його руками".

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Затриманому вручено підозру за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство стосовно неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

Поліція звернулась до суду з клопотанням про взяття зловмисника під варту.

Зазначається, що це не перший злочин, скоєний фігурантом. Зараз на розгляді в суді стосовно нього знаходиться обвинувальний акт - чоловіка обвинувачують у вбивстві через необережність.

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Автор: Лариса Козова