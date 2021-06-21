У поліції факт зґвалтування підтверджують.

У Кривому Розі вчитель нібито зґвалтував школярку під час випускного вечора. Місцеві правоохоронці, реагуючи на це, порадили їй "зіграти весілля", стверджує журналістка Олена Вишницька.

Про це вона написала у Facebook.

"Здавалося б, я так багато знаю про біль, жорстокість і несправедливість, що воно би мало вже бути бронею. Але ось північ, суботній літній вечір. Друг просить передзвонити - каже, що вчора його сестру згвалтував на шкільному випускному її вчитель. Заяву не подали. І я розумію, чому не подали. І страшно від того, що я підсвідомо згодна з цим рішенням", - пише журналістка.

Згодом вона розповіла, що постраждала дівчина подала заяву до правоохоронців й пройшла процедури для фіксації злочину. Ті, заявляє журналістка, запропонували дівчинці "зіграти весілля".

Злочин прокоментували у прес-службі управління Нацполіції Дніпропетровської області. У коментарі ТСН.ua там підтвердили факт зґвалтування школярки, але деталей не повідомили.

"Відкрито кримінальне провадження, проводимо розслідування", - повідомила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

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Автор: Юрій Годован