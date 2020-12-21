Після зґвалтування він переодягнувся в речі родичів потерпілої й зник.

В Одеській області заарештовано 25-річного чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні 73-річної жінки.

Читайте такожНа Львівщині жінка звинуватила правоохоронців у зґвалтуванні, у поліції кажуть про неспівпадіння (відео)Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно в місті Татарбунари - адміністративному центрі однойменного району.

«Злочин скоєно тиждень тому. Підозрюваний - 25-річний житель райцентру - вночі пробрався в будинок 73-річної жінки та, застосувавши фізичну силу, проти волі потерпілої вступив з нею в інтимний зв'язок», - повідомили у відділі.

Чоловіка затримали через кілька днів. Як уточнили у відділі, пошуки зловмисника затягнулися у зв'язку з тим, що він не був знайомий з жертвою - проник у перший-ліпший будинок.

На допиті він пояснив, що, бувши п'яним, переліз через паркан «першого-ліпшого» приватного будинку. Проник всередину, побачив у кімнаті сплячу жінку, скинув з неї ковдру, роздягнувся і зґвалтував.

Потім зловмисник знайшов у сусідній кімнаті речі родичів потерпілої (куртку, черевики), в які одягнувся, залишаючи будинок.

Після проведення всіх необхідних експертиз правопорушнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 152 (згвалтування) і ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як уточнили в главку, 17 грудня суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова