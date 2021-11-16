Через дії зловмисників обороноздатності нашої країни могли бути завдані збитки, поділилися в СБУ.

Двох працівників Державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" підозрюють у розкраданні запчастин, призначених для ремонту військової техніки з району проведення ООС на Донбасі.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

"Спецслужбою встановлено, що у межах виконання державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися "збути" деталі та агрегати до БТР та БРДМ", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧиновник "збивав" гроші з військових, які їхали воювати на Донбас (фото)Зазначається, що нестача таких запчастин могла завдати шкоди обороноздатності України в умовах збройного конфлікту з країною-агресором.

За даними слідства, зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тис. грн за ринковою ціною

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин оборудки та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Раніше стало відомо, що в Дніпрі викрили посадових осіб приватного підприємства, яке встановлювало вживані деталі на бойову техніку для військових у зоні ООС на Донбасі.

Автор: Світлана Макринська