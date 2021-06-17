Фахівці не знайшли жодного джерела витоку, а опів на четверту ранку запах зник.

Уночі 17 червня в Івано-Франківську до лікарні забрали вісьмох дітей.

Про це розповіли в головному управлінні ДСНС області.

Спочатку о 00:25 рятувальникам повідомили про те, що в місті на вулиці Петлюри, 23, 25 та вулиці Коновальця, 144, 146 відчутний різкий сторонній запах невідомої речовини, можливо, витік газу, через що мешканці багатоквартирних житлових будинків вийшли зі своїх квартир на вулицю.

Аварійна бригада обстежила найближчі газорегуляторні пункти й витоку газу не виявила.

Також рятувальники отримали інформацію про різкий запах невідомої речовини в будівлі гуртожитку коледжу "Технологій та бізнесу" на вулиці Коновальця, 142. Працівники вивели всіх дітей та розташували їх на першому поверсі приміщень коледжу.

Черговий лікар КНП "ОКЦ Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" повідомив про те, що до Обласної клінічної дитячої лікарні госпіталізували вісім дітей.

Рятувальники разом із газовими спеціалістами обстежили зазначені будівлі, сусідні будівлі та територію навколо, однак осередку розповсюдження невідомої речовини не виявили.

"Ознак горіння немає. Відділенням радіаційного хімічно-біологічного захисту аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області проведено заміри концентрації небезпечних речовин та загазованості в повітрі - без перевищення допустимої норми", - розповіли в ДСНС.

За словами рятувальників, о 02:30 ситуація стабілізувалася, а рівень запаху невідомої речовини зменшився.

"Усі жителі, зокрема й діти гуртожитку, повернулися до своїх помешкань. Станом на 03:30 запах невідомої рідини не відчувався. Працівниками поліції проводяться слідчі дії", - зазначили в ДСНС.

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Автор: Катерина Комолова