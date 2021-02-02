Після того, як у навчальному закладі виявили різкий запах невідомого походження, зі школи евакуювали понад 400 осіб.

У Чернівецькій області через різкий хімічний запах невідомого походження у Давидівській загальноосвітній школі усіх учнів перевели на повну дистанційну форму навчання.

Читайте такожУ Києві дівчина посварилася з хлопцем, після чого вистрибнула з вікна багатоповерхівкиПро це кореспонденту УНІАН повідомив староста села Давидівка Станіслав Войцицький.

За його словами, хімічний запах, невідомого походження, виявили у понеділок, 1 лютого. У зв'язку з тим працівники школи евакуювали з приміщення навчального закладу 426 осіб. На місце викликали аварійні служби.

Станом на ранок 2 лютого жоден з учнів та працівників Давидівської ЗОШ не звертався до лікарів зі скаргами на погіршення самопочуття.

«Дякувати Богові, все добре – усі діти живі-здорові. А зі всім іншим там розбирається поліція», – повідомив староста села.

Окрім того, 1 лютого відбулося засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сторожинецької ОТГ, до якої належить село Давидівка. Згідно з рішенням цієї комісії, навчання у цій школі до 8 лютого переведено на повну дистанційну форму.

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Автор: Микола Кобилюк