У Чернівецькій області через різкий хімічний запах невідомого походження у Давидівській загальноосвітній школі усіх учнів перевели на повну дистанційну форму навчання.
Читайте такожУ Києві дівчина посварилася з хлопцем, після чого вистрибнула з вікна багатоповерхівкиПро це кореспонденту УНІАН повідомив староста села Давидівка Станіслав Войцицький.
За його словами, хімічний запах, невідомого походження, виявили у понеділок, 1 лютого. У зв'язку з тим працівники школи евакуювали з приміщення навчального закладу 426 осіб. На місце викликали аварійні служби.
Станом на ранок 2 лютого жоден з учнів та працівників Давидівської ЗОШ не звертався до лікарів зі скаргами на погіршення самопочуття.
«Дякувати Богові, все добре – усі діти живі-здорові. А зі всім іншим там розбирається поліція», – повідомив староста села.
Окрім того, 1 лютого відбулося засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сторожинецької ОТГ, до якої належить село Давидівка. Згідно з рішенням цієї комісії, навчання у цій школі до 8 лютого переведено на повну дистанційну форму.
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