Місцевий житель, який проживав з батьками, зізнався в тому, що вирішив їх убити за те, що вони не давали йому грошей і дорікали у неробстві.

У Біляївському районі Одеської області 20-річний хлопець через дорікання у неробстві зарізав матір і тяжко поранив батька.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисника, який напав на своїх батьків у їхньому приватному будинку, затримали вчора.

Як зазначається, місцевий житель, який проживав з батьками, зізнався в тому, що вирішив їх убити за те, що вони не давали йому грошей і дорікали в неробстві.

«Спланувавши все заздалегідь, 20-річний хлопець нагострив ніж, дочекався, коли батько і мати заснуть, а потім зайшов до них в кімнату і почав завдавати удари. Поранені змогли виштовхати сина з дому і, закривши за ним двері, викликали поліцію і швидку допомогу», - повідомили в управлінні.

Однак зловмисник вибив шибку, вліз у будинок і знову накинувся на батьків.

В цілому він завдав їм близько 15 ножових ударів у ділянку живота і грудної клітки, після чого втік.

«45-річного чоловіка і його 46-річну дружину госпіталізували. Жінка від отриманих поранень через кілька годин померла в лікарні. Її чоловік залишається у вкрай тяжкому стані», - повідомили в поліції.

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Поліцейські розшукали підозрюваного. Фігуранту повідомлено про підозру у замаху на вбивство за ч. 2 ст. 15 і п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Лариса Козова