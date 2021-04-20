Чоловіка направлено на примусове лікування в місто Дніпро.

Київський районний суд Одеси визнав неосудним чоловіка, який у січні жорстоко вбив двох людей і ходив по вулиці з відрізаною головою батька.

Як повідомили в прес-службі суду, до райсуду надійшло клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо підозрюваного в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За версією слідства, упродовж тривалого часу між підозрюваним і його батьком, які до 19 січня проживали окремо, виникали конфлікти.

20 січня між сином і батьком сталася чергова сварка. В ході конфлікту підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів потерпілому, від яких він помер на місці події.

Надалі за допомогою ножа син розчленував труп батька.

Читайте такожСуд дозволив покинути СІЗО одеситу, який розгулював з відрізаною головою батька

«На цьому він не зупинився. Підозрюваний схопив ніж і завдав множинних ударів сусідові батька. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події», - сказано в повідомленні.

Як наголошується, суд досліджував висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким, на момент скоєння злочину і дотепер у підозрюваного спостерігаються ознаки розладу психіки. Через це він не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними.

З огляду на зазначені обставини суд визнав чоловіка неосудним.

«Таким чином, розглянувши клопотання, колегія суддів задовольнила його. До підозрюваного застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом (у м. Дніпро)», - поінформували в суді.

Подвійне вбивство в Одесі: що відомо

20 січня в Одесі на проспекті Небесної Сотні затримали 30-річного чоловіка за вбивство двох людей - власного 53-річного батька та його 32-річного сусіда.

Чоловік розрізав черевну порожнину батькові, відрізав голову і ходив із нею по вулиці. Це побачили очевидці та повідомили в поліцію.

Підозрюваний заявив, що здійснив так званий ритуальний обряд.

Київський районний суд Одеси відправив затриманого чоловіка до СІЗО на два місяці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова