У злочинне угрупування входили мешканці різних регіонів України, їх раніше судили за вчинення тяжких злочинів.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозри учасникам угруповання, які здійснювали озброєні розбійні напади, катування та вбивства людей.

Про це повідомляє портал МВС.

"Зловмисники з вогнепальною та холодною зброєю здійснювали жорстокі напади на будинки мешканців та офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, вони зв’язували та катували потерпілих, від отриманих травм двоє з них померли", – йдеться у повідомленні.

Як встановили поліція, зловмисники – раніше судимі за тяжкі злочини мешканці Львівської та Рівненської областей і міста Києва. Вони ретельно готувалися до злочинів та скоювали їх за затвердженим сценарієм.

Читайте такожРозстріл відпочивальників у Чернігові: банду злочинців відправили за ґратиАвтомобілі, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, спалювали. Крім того, знищували всі речові докази, які могли вивести на це угруповання.

Під час слідства оперативники та слідчі слідчого управління поліції Львівщини отримали докази причетності зловмисників до шести фактів злочинної діяльності – крадіжок, розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей.

Фігуранти заволоділи коштами на загальну суму понад 12 млн грн. Під час озброєних нападів потерпілі піддавалися катуванню, внаслідок чого двоє громадян померли.

Наразі усі підозрювані знаходяться у СІЗО. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Раніше стало відомо, що у Львівській області правоохоронці намагалися затримати водія, який порушив правила дорожнього руху. Однак чоловік не зупинився на вимогу поліціянтів й протаранив три патрульних автівки.

Під час гонитви порушник різко гальмував та здавав назад. Таким чином він протаранив три службові автомобілі й травмував чотирьох поліціянтів. Водія вдалося зупинити лише застосувавши зброю – копи поцілили у колесо його автівки.

Пізніше з’ясувалося, що втікач – 35-річний депутат Мостиської міськради. Чоловік відмовився пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння.

Автор: Тетяна Герасименко