Порушника вдалося зупинити лише застосувавши зброю - поліціянти поцілили у колесо його авто.

У Львівській області правоохоронці намагалися затримати водія, який порушив правила дорожнього руху. Однак чоловік не зупинився на вимогу поліціянтів й протаранив три патрульних автівки.

Про це повідомляє ТСН.

Під час гонитви порушник різко гальмував та здавав назад. Таким чином він протаранив три службові автомобілі й травмував чотирьох поліціянтів.

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Пізніше з’ясувалося, що втікач - 35-річний депутат Мостиської міськради. Чоловік відмовився пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння.

Втім, йому загрожує до 5 років позбавлення волі за те, що заподіяв шкоду правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаївській області мисливці переслідували та обстріляли автівку чоловіка, вирішивши, що він браконьєр.

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Автор: Марта Гичко