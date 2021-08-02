Постраждалого знайшли непритомним біля відчиненої автівки таксі.

Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який напав на таксиста вночі 1 серпня на Київщині.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Зазначається, що близько 03:00 на узбіччі дороги поблизу міста Вишневе водії виявили чоловіка з численними забоями без свідомості та відчинену автівку таксі.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника, який наніс тілесні ушкодження таксисту. Ним виявився 19-ти річний уродженець селища Березна, Житомирської області.

"Як з’ясувалось, молодик викликав таксі, аби доїхати до певної адреси але під час поїздки між таксистом та клієнтом виникла конфліктна ситуація, під час якої хлопчина наніс опонентові численні забої та ножові поранення", – повідомили у поліції.

Читайте такожУ "Слузі народу" заявили про побиття їхнього депутата на ЖитомирщиніПоліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Напад на таксиста під Києвом: що відомо

Повідомлялося, що закривавленого таксиста з кількома ножовими пораненнями виявили співробітники Департаменту охорони.

Потерпілому надали першу допомогу та передали медикам. Зазначалося, що шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього відкрита черепно-мозкова травма, два ножових поранення в шию та одне в голову.

Автор: Катерина Шварц