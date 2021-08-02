Жінка ображала водія при дітях, а потім кинулася на нього з кулаками.

У Росії пасажирка таксі побила водія з вадами слуху. Жінка накинулася на чоловіка з кулаками через те, що він відмовився виконувати замовлення. Причина відмови була цілком логічною - в машину сіло занадто багато пасажирів.

Про те, що трапилося повідомляє Telegram-канал Life Shot.

Так, таксист з вадами слуха живе у російському місті Енгельс. Він отримав замовлення, онак прибувши на місце виклику, побачив, що людей занадто багато. Чоловік відмовився виконувати замовлення, бо замовники вказали невірну кількість пасажирів, через що вартість послуги виявилося заниженою.

Пасажирка, почувши відмову такстиста, почала кричати. Вона грубо виражалася прямо при дітях, які були разом з нею в авто.

"Ушлепок, с*ка, я його зараз знищу!"- кричала росіянка, завдаючи ударів таксисти.

Читайте такожДруг попросив: у Росії поліцейський заради покарання зґвалтував 18-річну дівчинуЖінка тягнула водія з вадами слуху за волосся, била кулаком по обличчю. Таксист намагався закрити голову від ударів, проте агресивна росіянка все одно примудрялася його бити.

Відео зняв сам таксист, перед початком скандалу чоловік встановив свій телефон біля керма. Чи покарана агресивна росіянка за побиття таксиста і чим закінчився скандал - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянка вкрала дерево у музею. Дівчина просто підняла і забрала рослину, яка важила близько 40 кг, і потрапила на відео.

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Автор: Поліна Кузенко