У селі Крюківщина Київської області вночі виявили закривавленого таксиста з кількома ножовими пораненнями.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Непритомного чоловіка знайшли співробітники Департаменту охорони.

Повідомляється, що потерпілому надали першу допомогу і передали медикам.

"На жаль, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення в шию та одне в голову. До того ж, ще й відкрита черепно-мозкова травма", – йдеться в повідомленні.