Правоохоронці знайшли закривавленого таксиста на Київщині / фото t.me/KyivOperativ
У селі Крюківщина Київської області вночі виявили закривавленого таксиста з кількома ножовими пораненнями.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Непритомного чоловіка знайшли співробітники Департаменту охорони.
Повідомляється, що потерпілому надали першу допомогу і передали медикам.
"На жаль, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення в шию та одне в голову. До того ж, ще й відкрита черепно-мозкова травма", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці знайшли закривавленого таксиста на Київщині / фото t.me/KyivOperativ
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