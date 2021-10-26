Суд також задовольнив позов матері жертви щодо стягнення моральної шкоди на суму 1 млн гривень.

У Харкові до 15 років позбавлення волі засуджено юнака, який жорстоко вбив знайому дівчину та поховав її біля свого будинку.

Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року, хлопець, перебуваючи біля яру неподалік Лисої Гори у Харкові, на ґрунті особистих неприязних стосунків наніс своїй знайомій чисельні удари по голові.

"Вважаючи, що заподіяних тілесних ушкоджень недостатньо для настання смерті дівчини, хлопець наніс ще кілька ударів ножем по різних частинах тіла потерпілої. Переконавшись, що дівчина мертва, він поховав її неподалік будинку, де проживав", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові жінка побила маленького сина у прямому ефірі в Instagram (фото)Червонозаводський районний суд Харкова сьогодні, 26 жовтня, визнав 18-річного юнака винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Також задоволено цивільний позов матері загиблої про стягнення моральної шкоди на суму 1 млн грн.

Наразі вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, на початку жовтня в Харкові стався смертельний інцидент – вантажівка наїхала на двох 12-річних хлопчиків, пізніше один з постраждалих помер у лікарні. Суд вже відправив водія вантажівки під варту.

Автор: Світлана Макринська