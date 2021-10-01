За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У містечку Миронівка Київської області затримали чоловіка за підозрою у вбивстві літньої жінки.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, трагедія сталася 28 вересня на території дачного домоволодіння - там знайшли тіло жінки без ознак життя. Згодом було встановлено, що 33-річний місцевий житель проводив ремонтні роботи в дачному будинку 68-річної жінки. Обговорюючи наступний етап робіт, вони не дійшли згоди й посварилися. Як потім розповів затриманий, жертва нібито почала ображати його, а він, розлютившись, вдарив її в обличчя. Коли вона впала на землю, зловмисник продовжив бити бабусю, після чого втік. Жінка померла.

Підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше у Кам'янському на Дніпропетровщині чоловік задушив знайомого пенсіонера, пограбував будинок, а тіло сховав у підвалі

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Автор: Віолетта Орлова