Підозрюваний зізнався, що керував машиною без прав та не побачив дітей на переході, повідомив адвокат.

У Харкові суд заарештував водія вантажівки, який збив двох підлітків на пішохідному переході.

Як повідомив у Facebook адвокат потерпілої сторони Євген Мельниченко, підозрюваного взяли під варту на два місяці.

"Клопотання прокурора щодо підозрюваного у скоєнні ДТП на Великій кільцевій у Харкові задоволено. Доводи представника потерпілого взяті судом до уваги. Зокрема, я надав відомості, що підозрюваний перебуває у реєстрі боржників з неоплачених штрафів – 51 гривня та 102 гривні", – зазначив адвокат.

Читайте такожМолода дівчина залишилася без руки: під Тернополем знищено бус (фото)За словами захисника, підозрюваний зізнався, що керував автомобілем без водійського посвідчення, та не побачив дітей на пішохідному переході.

Він додав, що похорон загиблого внаслідок ДТП 12-річного хлопчика відбудеться завтра.

Нагадаємо, 4 жовтня в Харкові вантажівка скоїла наїзд на двох 12-річних підлітків, які перетинали дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок зіткнення хлопчики дістали травми, їх госпіталізували. Один з постраждалих за декілька годин помер у лікарні.

Поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Підозрюваного у скоєнні ДТП водія затримали.

Автор: Світлана Макринська