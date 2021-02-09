На Північному мосту в Києві напередодні зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та Ford. Автівки отримали сильні пошкодження, їх довелось евакуювати.
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Відео пригоди оприлюднила столична Патрульна поліція. На кадрах можна бачити, що легкове авто втрачає керування та влітає в вантажівку, що їхала попереду. Тоді керування втрачає вже вантажне авто.
Зазначається, що водії автомобілів не постраждали.
Патрульні склади протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху. що спричинило ДТП).
Аварія серйозно ускладнила рух на мосту, протягом тривалого часу транспорт міг проїхати лише через одну полосу.
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