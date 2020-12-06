Місяць тому суд відпустив іноземця під цілодобовий домашній арешт.

В Одесі за підозрою в розбої і вбивстві затриманий іноземець, який перебуває під слідством за скоєння іншого злочину.

Читайте такожНа Київщині затримали озброєну етнічну групу крадіїв - "барсеточників" (фото, відео)Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, НП сталася на поточному тижні.

Встановлено, що місцеві жителі - подружжя - запросили до себе додому подругу і знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія пила алкогольні напої, який приніс з собою гість.

За словами обох жінок, згодом їх почало хилити до сну, і вони прокинулися тільки вранці, і при цьому відчували себе погано.

Відзначається, що господар будинку був мертвий, гостя в квартирі не було. Зникли три мобільні телефони, ювелірні прикраси, гроші та банківські картки.

Зловмисника - 33-річного уродженця однієї з країн Закавказзя - затримали того ж вечора в орендованій ним квартирі. Там же знайшли викрадені прикраси. Місце знаходження решти майна ще встановлюється.

Як з'ясувалося, іноземець перебуває під слідством - фігурує у справі за вчинення майнових злочинів.

"Місяць тому суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт", - повідомили в поліції.

Іноземець затриманий в порядку ст. 208 КПК України і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Причину смерті господаря будинку встановлює судмедекспертиза. Для встановлення наявності в організмі отруйної речовини у постраждалих відібрали біологічні зразки.

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Автор: Лариса Козова