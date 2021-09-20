Фермери обіцяли людям за роботу пристойну платню. Однак заселили їх у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.

На Дніпропетровщині правоохоронці в ході спецоперації звільнили з трудового рабства 60 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як з’ясували правоохоронці, фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області.

"Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів", - йдеться у повідомленні.

За організацію злочинної діяльності поліцейські затримали трьох осіб 64, 50 та 40 років.

19 вересня за місцями їх мешкання, роботи та в автомобілях відбулися обшуки. В результаті правоохоронці вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі.

Зазначається, що на момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Крім того, вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше повідомлялось, що на території Запорізької області понад місяць розшукували 35-річного Віталія Харчука, який поїхав працювати в Кирилівку, але по дорозі додому в Мелітополь зник безвісти. Виявилося, що чоловік потрапив у рабство.

Як з'ясувалося, Віталій Харчук був відвезений в село в Херсонській області і потрапив у трудове рабство, його разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно. Чоловікові вдалося попросити у когось із місцевих жителів телефон і додзвонитися рідним.

Родичі потерпілого не стали звертатися в поліцію. Замість цього вони заплатили викуп і забрали Віталія додому.

Автор: Світлана Макринська