Щоб пограбувати, потяг зупиняли члени банди з воєнізованої охорони залізниці, а потім інші вивозили крадене вантажівками.

Державне бюро розслідувань спільно зі спецпідрозділом СБУ провели масштабну операцію та затримали членів потужної злочинної організації, яка розкрадала вугілля й інше майно з вантажних вагонів "Укрзалізниці".

Слідство з'ясувало, що це злочинне утворення було добре організоване, мало чітку структуру та ієрархію, розповіли у прес-службі ДБР. Членами організації були понад 30 осіб - правоохоронці, працівники залізниці та цивільні громадяни.

"Злочинці ретельно розробляли зухвалі плани пограбувань та чітко розподіляли між собою ролі. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки", - зазначили у ДБР.

За словами правоохоронців, угруповання мало десятки вантажівок і караваном вивозило викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля, при цьому на операцію витрачалось лише від 30 хв до однієї години.

Читайте такожКиївське метро, зроблене в РФ: підземка може сховати російські таблички (фото)До угрупування входили працівники поліції у Запорізькій області: вони забезпечували "прикриття" від правоохоронних органів.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля ділки мали мільйонні прибутки.

Слідчі ДБР майже рік стежили за організацією.

"Було проведено великий обсяг роботи щодо документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації. Робота на всіх етапах цієї масштабної спецоперації постійно контролювалася керівництвом ДБР", - розповіли в Бюро.

Зрештою слідчі повідомили про підозру семи особам:

громадянці України у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та крадіжках організованою групою у великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України);

двом інспекторам поліції в Запорізькій області за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України);

начальнику однієї зі стрілецьких команд АТ "Укрзалізниця" за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України);

трьом цивільним особам за участь у злочинній організації; таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження.

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Автор: Катерина Комолова