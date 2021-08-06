Вікторію Лукашову знайшли мертвою у водосховищі після трьох тижнів пошуків.

Поліція відкрила справу за статтею про вбивство 22-річної мешканки Харківщини Вікторії Лукашової, яку виявили мертвою у водоймі після 3 тижнів пошуків.

Про це повідомляє Обозреватель.

Правоохоронці пояснили, що це стандартна процедура у таких випадках. Обставинами трагедії займатимуться експерти, і вже після цього можна буде робити якісь висновки.

Тіло дівчини, зниклої 18 липня, виявили 4 серпня у В'ялівському водосховищі в районі села Руські Тишки. Тоді припускали, що Вікторія загинула, впавши з катамарана, на якому плавала з друзями.

Читайте такожУ Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна запискаТакож зазначалося, що 22-річна померла була з неблагополучної родини.

За даними ЗМІ, нині існує кілька версій того, як померла дівчина. У селі, де сталася трагедія, підтвердили, що Вікторія у супроводі свого хлопця Стаса, його брата й дружини святкували день народження. В той день компанія відправилась у нетверезому стані на катамаранах.

Вікторія була на одному катамарані разом зі своїм хлопцем і ще одним знайомим.

Волонтер, який допомагав опізнати особу мертвої дівчини, уточнив, що під час поверхневого огляду її тіла зовнішніх ознак насильницької смерті не виявили. Трохи потерті п'яти та коліна, але це могло статися через те, що тіло тягнуло водою по дну.

Близькі дівчини дивуються, що вона вирішила покататися на воді, оскільки не вміла плавати. Зазвичай вона навіть не брала купальника на пляж, бо глибоко у воду не заходила. У день трагедії, за даними видання, вона також була у шортах і футболці.

Друзі Вікторії спершу говорили, що та пірнала у воду з катамарана, потім – що вона нібито плавала поруч. Згодом з’явилась версія, що дівчина крутила педалі, втомилась і сіла поряд, щоби відпочити. А коли молодь оглянулась – Вікторії вже не було.

Автор: Іван Бойко