Іноземець спланував мандрівку Карпатами, зокрема, хотів зійти на Говерлу.

У Карпатах тривають пошуки туриста з Франції, який з 3 січня не виходить на зв’язок.

За інформацією ДСНС, рятувальники 12 січня отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що громадянин цієї країни у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку міста Рахів Закарпатської області.

У ДСНС додали, що востаннє він виходив на зв'язок 3 січня. Іноземний турист свій маршрут у надзвичайників не реєстрував.

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Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області.

"Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Пошукові роботи тривають", - заявили в ДСНС.

За даними поліції Івано-Франківщини, йдеться про 27-річного громадянина Франції Чарльза Мінарта. Про його зникнення правоохоронців повідомила знайома родини розшукуваного. До неї за допомогою звернулись його батьки.

"Відомо, що з 2 на 3 січня чоловік ночував в котеджі у Ворохті. Опісля він планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів Закарпатської області. Там турист планував пробути два дні", - поінформували в поліції.

Небезпека у Карпатах взимку

Раніше рятувальники попереджали, що у гірських районах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікуються сильні снігопади та сходження лавин.

Через це туристам радили утриматися від походів у високогір'я Карпат.

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