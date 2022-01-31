Громадянину Камеруна загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

У Києві затримали іноземця за зґвалтування 21-річної дівчини, наразі йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що 28 січня близько 07.00 години ранку до поліції про факт зґвалтування повідомив черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди було доставлено дівчину.

"Майже 3 години виходець із Камеруну знущався над 21-річною дівчиною. Нині ж чоловік затриманий. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він також зазначив, що камерунець перебував в Україні нелегально.

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Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи і встановили та затримали особу зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поліція затримала 62-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі.