Чоловіка раніше вже двічі притягали до кримінальної відповідальності.

На Івано-Франківщині за умисне вбивство малолітньої дитини чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

"17 січня 2022 року суд присяжних Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області у закритому судовому засіданні розглянув кримінальне провадження стосовно жителя Косівського району, який вчинив замах на зґвалтування малолітньої, що спричинило особливо тяжкі наслідки, який не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі і умисно заподіяв смерть - вбивство, малолітньої дитини, поєднане із зґвалтуванням, вчиненими із особливою жорстокістю (ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, п.п. 2, 4, 10 ч.2 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Вбивство сталося ще у червні 2015 року в одному із сіл Косівського району.

Читайте такожЗалили бетоном: спливли моторошні подробиці вбивства дитини в Запорізькій області (фото)"Обвинувачений, перебуваючи на ринку, побачив малолітню потерпілу 2006 року народження, після чого схопив її ззаду за шию та затягнув в глиб чагарника, з наміром вступити з нею в статеві зносини", - додають у прес-службі суду.

Після того, як дівчинка почала чинити опір, злочинець повалив її на землю та задушив, після чого завдав їй ударів уламком шиферу та розбитої горловини пляшки..

"Після вчинення вбивства з метою приховання слідів злочину, обвинувачений прикрив труп потерпілої гілками та травою і покинув місце події", - зазначають у суді.

"Чоловіка раніше вже двічі притягали до кримінальної відповідальності та засуджували за корисливі тяжкі злочини, стосовно майна жінок із застосуванням насильства небезпечного для життя чи здоров'я потерпілих осіб", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, на Чернігівщині 25-річний чоловік неодноразово ґвалтував дівчину-підлітка. Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 25-річного мешканця Ічнянської ОТГ Прилуцького району, якого обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 КК України - зґвалтування малолітньої дитини.

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