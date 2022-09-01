18-річна дівчина збирала гриби разом зі своїм нареченим.

У Київській області зафіксували смертельне отруєння грибами. Загинула 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Так, напередодні 18-річна дівчина збирала гриби разом зі своїм нареченим. Потім вони приготували з них вечерю, якою пригостили маленьку сестру. Після цього усіх трьох госпіталізували з гострим отруєнням.

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Медики зробили все можливе, але врятувати 18-річну дівчину вони так і не змогли. А сьогодні вночі у лікарні Києва від отруєння померла і 9-річна дівчинка.

"Грибний сезон зараз саме в розпалі, тому звертаюсь до усіх, будьте уважні до того, що кладете в кошик. В разі ж появи нудоти, болів в животі та інших симптомів отруєння, одразу звертайтесь до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров’ям і життям", - наголосив Нєбитов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі 3-річна дівчинка випала з 21 поверху та загинула, батьків вдома не було.

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