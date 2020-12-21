Фонд соцстрахування здійснює виплати в разі захворювання медпрацівників на COVID-19 винятково на підставі акта розслідування нещасного випадку на виробництві.

У результаті проведення епідрозслідування за страховими випадками смерті медичних працівників від коронавірусної хвороби, 67% таких випадків не пов'язують з виконанням професійних обов'язків.

Читайте також"Медики - це "гарматне м'ясо": журналісти розповіли, як рідні померлих від COVID-19 лікарів борються за компенсації (фото, відео)Про це повідомила директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (ФССУ) Тетяна Михайленко під час прес-конференції.

«На сьогодні надійшла інформація про смерть 378 працівників. З цих 378 випадків, про які відомо фонду і за якими надійшли акти, завершено розслідування щодо 161 випадку. З них 53 пов'язані з виробництвом, 108 - не пов'язані. Не всі випадки інфікування і смерті медпрацівників пов'язують з виконанням їх професійних обов'язків: 33% випадків по завершених випадках розслідування пов'язані з виробництвом, 67% - не пов'язані», - сказала Михайленко.

Що стосується надання страхових виплат, за словами директора, ФССУ здійснює виплати винятково на підставі акта розслідування нещасного випадку на виробництві, який складається комісією з розслідування. Обов'язкова складова акта - висновок епідрозслідування, яке проводиться організаціями, уповноваженими МОЗ.

«Щодо 217 випадків триває розслідування... На даний момент по 53 випадках звернулися члени сімей померлих медиків, і на сьогодні фондом вже здійснено виплати для 33 сімей на 52 млн грн», - сказала Михайленко.

Вона зазначила, що при розслідуваннях Фонд соцстрахування керується чіткими вимогами законодавства при призначенні страхових виплат. ФССУ, за словами директора, не впливає на хід розслідування і встановлення підстав для виплат, і при дотриманні вимог з оформлення документів, які подаються для виплат, фонд здійснює всі виплати в оперативному режимі.

Читайте такожСмерть від COVID-19: у Кабміні визнали проблему з виплатами страховок сім'ям медиківПрисутній на конференції начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик повідомив, що з усіх випадків незакінчених розслідувань із 69% не закінчено епідрозслідування, оскільки відсутні матеріали.

«За всіма випадками інфікування медпрацівників на робочому місці обов'язково відповідними установами охорони здоров'я проводиться розслідування. Його мета - виявити джерело, визначити межі інфікування і вжити необхідних заходів для локалізації поширення інфекції. Складається акт епідрозслідування, в якому зазначаються проблеми і причини виникнення. У зв'язку з тим, що відсутні такі документи, 69% комісій не можуть закінчити», - сказав Таровик.

За його словами, друга причина - відсутність діагнозів, які ставлять лікарі-інфекціоністи та профпатологи, через цю причину не закінчено 24% розслідувань.

Також Таровик зазначив, що дуже затягуються терміни проведення таких розслідувань.

«На сьогодні розслідування по складених актах проводиться до 1 місяця лише в 13% випадків, від 1 до 3 місяців - по 60% випадків, від 3 до 5 місяців - по 27% випадків», - повідомив начальник управління профілактики страхових випадків.

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Автор: Катерина Жирій