Середній розмір лікарняного за рік виріс на 14%.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України у разі хвороби, травми, догляду за хворим членом родини, самоізоляції від COVID-19, становив майже 369,65 гривні за підсумками січня–серпня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що за той же період минулого року сума допомоги за один день лікарняного становила 324,15 грн – зростання у цьому році становить 14%.

Збільшення розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов’язано з ростом середньої заробітної плати в Україні, пояснили у Фонді.

"Підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок. Страхувальникам надано можливість надсилати заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису з метою оптимізації та пришвидшення фінансування, а також протидії поширенню COVID-19 в Україні", - додала прес-служба.

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Згідно з повідомленням, за підсумками восьми місяців 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані в разі хвороби, травми, самоізоляції або догляду за хворими дітьми, на суму понад 9,9 мільярда гривень – це майже на 62% більше, ніж за той же період 2020 року.

У Фонді зазначили, що допомоги фінансуються у повному обсязі, однак сьогодні наявні затримки у строках фінансування матеріального забезпечення, пов’язані із непокриттям потреби у видатках надходженнями на рахунок ФССУ.

На сьогодні в Україні 79% закладів охорони здоров'я вже формують електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність, інші мають перейти на них до 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд соціального страхування (ФСС) завершив фінансування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин за серпень.

Автор: Ганна Бредіхіна