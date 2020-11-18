Керівництво та учасники Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) взяли участь у презентації НБУ щодо регулювання страхового посередництва в рамках проекту нової редакції закону «Про страхування».
Читайте такожУ Нацбанку анонсували новий закон про страхуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті ЛСОУ.
На заході віце-президент ЛСОУ Олександр Залєтов зазначив, що необхідно опрацювати положення, що стосуються посередницької діяльності у страхуванні. Зокрема, це стосується чіткого опису діяльності страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів з метою узгодженням з нормами Податкового кодексу щодо неоподаткування їх діяльності ПДВ (ст. 196.1.3) та податком на прибуток при реалізації страхової послуги (продукту).
Також в ході заходу запропоновано врегулювати діяльність суб-агентів, встановити особливості реєстрації та навчання мультиагентів і доопрацювати вимоги до страхування відповідальності страхових посередників.
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