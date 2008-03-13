12.30 У прес-центрі Майдан Свободи прес-конференція нар. депутата України, голови УНП Ю.Костенка

Тема прес-конференції: «Визнання права України на частку активів СРСР – шлях до встановлення рівноправних стосунків між Україною та Росією. Законодавчі ініціативи УНП».

Контакти: Наталя МАКСИМЕНКО, Київ, (050) 444-65-27.

Чому Українська народна партія домагається визнання права України на частку активів СРСР ?

Повернутися до теми боргів Україні з боку Російської Федерації пропонують на законодавчому рівні представники Української народної партії у Верховній раді України. З цією метою Юрієм КОСТЕНКОМ, Ярославом ДЖОДЖИКОМ та Іваном ЗАЙЦЕМ уже внесено та зареєстровано дві ініціативи:

• Проект Постанови ВР «Про організацію парламентських слухань з питань правонаступництва боргів та активів Союзу РСР», 27.02.2008 р.

• Проект Постанови ВР «Про визнання зобов’язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами України боргом Російської Федерації», 14.02.2008 р.

«Тема формування рівноправних стосунків України з Росією уже 17 років залишається однією з найскладніших тем у зовнішньополітичних пріоритетах української держави. Так, досі не вирішенні питання українсько-російського кордону, розподілу Азовського моря, активів і пасивів колишнього Радянського Союзу, не закриті питання щодо розподілу та умов базування Чорноморського флоту РФ, компенсації за вивезені ядерні заряди», – зазначає Юрій КОСТЕНКО.

Автори проекту Постанови «Про організацію парламентських слухань з питань правонаступництва боргів та активів Союзу РСР» наголошують на «неприйнятності „нульового” варіанту» та підтверджують «намір України виступати правонаступницею СРСР». За словами КОСТЕНКА, «обсяг активів колишнього СРСР на момент його розпаду, який офіційно вказала Росія, - 110 млрд. доларів, - суттєво занижений. Побіжна оцінка закордонного майна колишнього Радянського Союзу свідчить про те, що лише воно обчислюється сотнями мільярдів доларів – від 300 до 400 млрд.».

Причиною необхідності повернення до теми активів і пасивів СРСР представники УНП вважають невиконання положень чинних міжнародних договорів щодо правонаступництва колишнього СРСР, - зокрема, Договору від 4 грудня 1991 р. про принципи розподілу спадку СРСР, який визначив, що Україна має право претендувати на 16,37% боргів і активів колишнього Союзу.

Проект Постанови передбачає, зокрема, вичерпну інформацію з боку Кабінету Міністрів про стан врегулювання між Україною та колишніми радянськими республіками питань правонаступництва боргів та активів СРСР. Пропонується, аби Кабмін під час слухань поінформував про заходи, вжиті Україною на сьогодні, та подальші заплановані дії в цьому напрямку. За пропозицією авторів проекту Постанови, Уряд має також «надати пропозиції щодо проведення переговорів між державами, які входили до складу колишнього СРСР», своє бачення «можливостей вирішення спірних питань, щодо яких не було досягнуто згоди в міжнародних судових інстанціях або в арбітражному порядку», а також «підготувати законодавчі та нормативні акти з врегулювання цієї проблеми».

Проектом Постанови «Про визнання зобов’язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами України боргом Російської Федерації» Юрій КОСТЕНКО вважає «реальним механізмом повернення українським громадянам їх заощаджень у повному обсязі».

Документом передбачено, зокрема, «визнати заборгованістю Російської Федерації зобов`язання колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами Україні в розмірі 84,3 млрд. руб., що були за станом на 1 січня 1991 року акумульовані в Ощадному банку СРСР і є власністю громадян України», а також «Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців розглянути питання щодо погашення заборгованості Ощадбанку СРСР перед громадянами України за рахунок стягнення державного боргу Російської Федерації».

Вказана сума, зазначив лідер УНП, з урахування курсу, який був на той час між рублем і доларом, становить близько 100 млрд. дол.