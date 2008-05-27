Рятувальників пересадять на мотоцикли

Харків. 27 травня. УНІАН. У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій будуть створені мобільні рятувальні загони на мотоциклах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС з посиланням на інформацію міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРИ.

За словами В.ШАНДРИ, рятувальники зможуть швидко, оминаючи затори, прибувати на місця надзвичайних ситуацій, наприклад, пожеж, оцінювати їхні ступені та масштаби і передавати необхідну інформацію до пожежно-рятувальних частин.

Для прикладу міністр згадав резонансну пожежу, що 14 травня сталася у столиці на вулиці Лютеранській. Тоді через затори в центральній частині Києва пожежні машини з лівого берега добиралися на місце загоряння швидше, ніж із правого (де сталася пожежа – УНІАН).

Як зауважив міністр, розглядається варіант обладнати мотоцикли мобільних рятувальників пожежними рукавами, щоб мати можливість качати воду з гідрантів на відстані 100 метрів і більше. “Це дозволить оперативно розпочинати гасіння пожеж на нижніх поверхах будівель ще до приїзду пожтехніки”, - сказав В.ШАНДРА.

До того ж, за словами міністра, мобільні рятувальні загони зможуть допомагати людям і під час пожеж на останніх поверхах багатоповерхових висоток.

Наразі МНС вивчає досвід азербайджанських колег у створенні рятувальних підрозділів на мотоциклах, зокрема, в Баку вже працює такий спецзагін.

В.ШАНДРА також повідомив, що МНС разом із ДАІ планує розробити систему інших необхідних заходів, які б забезпечили безперешкодне і швидке прибуття пожежних машин на місце надзвичайної ситуації. Йдеться, зокрема, про додаткові смуги для пожежних машин на ключових магістралях міста, а також регулювання руху на перехрестях для пропуску пожежної та рятувальної техніки.