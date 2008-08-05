Влада Харківщини визначить як боротись з підпалами стерні

Харків. 5 серпня. УНІАН .Питання навмисного підпалу стерні, що почастішали в деяких сільгосппідприємствах Харківщини, обговорюватимуться 8 серпня 2008 року засідання Координаційної ради з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

Розпорядження про проведення засідання з таким порядком денним видав голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської ОДА.

Як говорится в повідомленні, особливо гостра ця проблема для Великобурлуцького, Близнюківського, Валківського і Красноградського районів, де через підпали стерні цього року у господарствах згоріло від 30 га до 50 га озимої пшениці.

Участь в засіданні Координаційної ради візьмуть представники пожежної інспекції, міліції, прокуратури, екологічної і земельної інспекції.

Крім того, в ході засідання ради з боротьби з корупцією і організованою злочинністю планується обговорити проблеми, які виникають у селян при оформленні орендних відносин через Державний земельний кадастр.