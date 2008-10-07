Партія регіонів контролює таємне голосування за відставку Салигіна
11:59, 07 жовтня 2008Харьків
48 0
Результати оголосять незабаром
Харків. 7 жовтня. УНІАН. У ці хвилини на позачерговій сесії депутати Харківської облради почали таємне голосування за відставку голови облради Василя САЛИГІНА.
Як передає кореспондент УНІАН, скриньки для голосування встановлені у вестибулі великої зали засідань.
З самого початку голосування біля скриньки чергує представник Партії регіонів, який просить своїх колег з фракції Партії регіонів показати йому бюлетень перед вкиданням у скриньку.
Столи членів лічильної комісії розташовані так, що їм не видно, як проходить процес голосування.
Рішення про результати голосування будуть оголошені незабаром.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter