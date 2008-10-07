Партія регіонів контролює таємне голосування за відставку Салигіна

Харків. 7 жовтня. УНІАН. У ці хвилини на позачерговій сесії депутати Харківської облради почали таємне голосування за відставку голови облради Василя САЛИГІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, скриньки для голосування встановлені у вестибулі великої зали засідань.

З самого початку голосування біля скриньки чергує представник Партії регіонів, який просить своїх колег з фракції Партії регіонів показати йому бюлетень перед вкиданням у скриньку.

Столи членів лічильної комісії розташовані так, що їм не видно, як проходить процес голосування.

Рішення про результати голосування будуть оголошені незабаром.