Металіст – Кривбас 3:1

Харків. 10 листопада. УНІАН. У виїзному матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у криворізького Кривбаса з рахунком 3:1.

Голи забили Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Дєвіч 67 (пен.).

Набравши в 14 іграх 30 очок, Металіст перебуває на 2-й сходинці турнірної таблиці. Команда зміцнила свої позиції і йде у відриві від найближчого переслідувача – донецького Металурга (29) на 4 очки.

Лідирує Київське Динамо з 37 очками.

ФК Харків зазнав поразки від Дніпра з рахунком 2:0 і з 8 очками перебуває на останньому – шістнадцятому місці.

Результати 14-го туру:

Динамо - ФК Львів 1:0 (Каддурі 75)

Чорноморець - Ворскла 0:1 (Кравченко 38)

Кривбас - Металіст 1:3 (Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Девіч 67 пен.)

Зоря - Іллічівець 2:1 (Бага 35, Джихані 70 - Ярошенко 20)

Карпати - Арсенал 3:2 (Гурулі 2, Кузнєцов 10, Кожанов 13 - Закарлюка 3 пен., Олійник 55)

Таврія - Шахтар 0:2 (Фернандіньйо 19, Селезньов 71)

Металург Д - Металург З 3:1 (Макрідіс 31, Ткаченко 59, Чечер 65 - Алозі 55)

ФК Харків - Дніпро 0:2 (Воробей 70, Назаренко 81).

Турнірна таблиця виглядає так:

1 Динамо 37

2 Металіст 30

3 Металлург Д 29

4 Ворскла 26

5 Дніпро 23

6 Металлург З 23

7 Шахтар 22

8 Зоря 20

9 Карпати 15

10 Чорноморець 14

11 Кривбас 14

12 Іллічівець 11

13 Арсенал 11

14 Таврія 10

15 ФК Львів 9

16 ФК Харків 8