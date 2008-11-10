Металіст – Кривбас 3:1
Результати 14-го туру
Харків. 10 листопада. УНІАН. У виїзному матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у криворізького Кривбаса з рахунком 3:1.
Голи забили Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Дєвіч 67 (пен.).
Набравши в 14 іграх 30 очок, Металіст перебуває на 2-й сходинці турнірної таблиці. Команда зміцнила свої позиції і йде у відриві від найближчого переслідувача – донецького Металурга (29) на 4 очки.
Лідирує Київське Динамо з 37 очками.
ФК Харків зазнав поразки від Дніпра з рахунком 2:0 і з 8 очками перебуває на останньому – шістнадцятому місці.
Результати 14-го туру:
Динамо - ФК Львів 1:0 (Каддурі 75)
Чорноморець - Ворскла 0:1 (Кравченко 38)
Кривбас - Металіст 1:3 (Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Девіч 67 пен.)
Зоря - Іллічівець 2:1 (Бага 35, Джихані 70 - Ярошенко 20)
Карпати - Арсенал 3:2 (Гурулі 2, Кузнєцов 10, Кожанов 13 - Закарлюка 3 пен., Олійник 55)
Таврія - Шахтар 0:2 (Фернандіньйо 19, Селезньов 71)
Металург Д - Металург З 3:1 (Макрідіс 31, Ткаченко 59, Чечер 65 - Алозі 55)
ФК Харків - Дніпро 0:2 (Воробей 70, Назаренко 81).
Турнірна таблиця виглядає так:
1 Динамо 37
2 Металіст 30
3 Металлург Д 29
4 Ворскла 26
5 Дніпро 23
6 Металлург З 23
7 Шахтар 22
8 Зоря 20
9 Карпати 15
10 Чорноморець 14
11 Кривбас 14
12 Іллічівець 11
13 Арсенал 11
14 Таврія 10
15 ФК Львів 9
16 ФК Харків 8