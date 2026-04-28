Європейські авіакомпанії використовують кризу з авіапаливом, щоб позбавити пасажирів пільг, – FT

Авіакомпанія вимагає скасування низки покращень щодо захисту прав пасажирів.

Європейські авіакомпанії використовують кризу з постачанням авіаційного палива, щоб чинити тиск на владу Великої Британії та Євросоюзу з метою скасування низки покращень для пасажирів, проти яких вони виступають.

Як пише Financial Times, лобістські групи закликають політиків відмовитися від низки заходів, проти яких галузь бореться вже багато років, включаючи плани дозволити пасажирам безкоштовно провозити дві ручні сумки на кожному рейсі, екологічні податки та зміни у схемах компенсації пасажирам.

Вони стверджують, що такі вимоги вже ставлять європейських і британських перевізників у невигідне становище і мають бути скасовані, щоб допомогти їм впоратися з подвоєнням цін на авіаційне паливо за останні тижні.

"Я не починав війну в Ірані. То чому я повинен нести наслідки цього", – заявив генеральний директор угорського лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді.

За його словами, уряди повинні скасувати правила, які зобов'язують авіакомпанії виплачувати пасажирам компенсації, якщо нестача палива унеможливлює польоти.

При цьому він назвав багато з правил, нав'язаних галузі, "політично мотивованими".

У свою чергу британська Virgin Atlantic нещодавно повідомила Financial Times, що їй буде важко вийти на прибуток цього року.

"Ми послідовно закликаємо до рівних умов конкуренції. Криза поглибилася. Це лише деякі із заходів, які вони можуть вжити, навіть на тимчасовій основі, щоб трохи полегшити ситуацію", – заявив один із високопоставлених керівників авіакомпанії.

Що найбільше не влаштовує авіакомпанії

Серед найбільш помітних змін – розгляд Європейським парламентом питання про те, чи слід дозволити пасажирам безкоштовно провозити на борту другий, більший предмет ручної поклажі на додаток до меншого. При цьому лоукост-перевізники стверджують, що це змусить їх підвищити ціни на квитки і створить проблеми для їхньої бізнес-моделі, заснованої на швидкій зміні пасажирів після приземлення.

"Ми конкуруємо на міжнародному рівні", – сказав керівник однієї з авіакомпаній. Якби США і Канада запровадили аналогічні правила компенсації та перевезення багажу, "я був би радий, але доти вони нам тут не потрібні".

Галузь також хотіла б внести зміни до правил "заправки паливом", які забороняють авіакомпаніям заправлятися дешевшим паливом перед входом у регіон.

"Тимчасове призупинення дії зобов'язання щодо заправки паливом, і якомога швидше, допоможе внести ясність у ситуацію, в якій опиняться авіакомпанії", – написала минулого тижня в LinkedIn голова галузевої групи Airlines 4 Europe Уранія Георгуцаку.

"З моменту початку цього конфлікту минуло понад 50 днів, і знадобиться кілька тижнів, щоб поставки повернулися до звичайного рівня – нам необхідні тимчасові коригування правил ЄС, щоб впоратися з цим новим викликом", – зазначила вона.

За словами двох джерел, обізнаних з ходом обговорень, авіакомпанії також лобіюють зміни, які знизять вартість компенсації пасажирам за скасовані рейси.

Зміни в правилах використання слотів в аеропортах, які зобов'язують авіакомпанії використовувати їх або ризикувати їх втратою навіть за умови обмеженого попиту, також входять до списку вимог галузі.

Своєю чергою європейські чиновники поки що заявляли, що готові піти на деякі поступки галузі, але тільки тимчасово.

"Ми дозволимо гнучкість щодо слотів в аеропортах, протидії заправці паливом, зобов'язань щодо надання державних послуг та прав пасажирів", – заявив минулого тижня комісар з питань транспорту та туризму ЄС Апостолос Цицикостас, пообіцявши "тимчасові зміни в законодавстві", якщо ситуація погіршиться.

Також він зазначив, що не закликатиме людей менше літати у відповідь на кризу.

"На даному етапі немає необхідності втручатися у спосіб життя, роботу та подорожі людей", – заявив єврокомісар.

Авіаційна криза через війну в Ірані

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, війна в Ірані завдала відразу кілька ударів авіаційній галузі. Спочатку авіакомпаніям довелося скасувати або перенаправити безліч рейсів через тимчасове закриття повітряного простору над країнами Перської затоки, що призвело до зростання цін на квитки.

Потім через блокування Ормузької протоки та різке зростання цін на нафту зросли й ціни на авіаційне паливо, а його запаси почали вичерпуватися. Через це авіакомпанії по всьому світу вже почали скасовувати рейси та підвищувати ціни на авіаквитки.

