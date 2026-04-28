Венс підозрює, що Пентагон приховує реальний стан війни в Ірані, – The Atlantic

Віцепрезидент сумнівається в офіційних даних Пентагону щодо перебігу війни в Ірані та стану американських арсеналів озброєнь.

В адміністрації президента США Дональда Трампа виникли розбіжності щодо того, наскільки точно Пентагон відображає ситуацію у війні з Іраном та стан американських арсеналів озброєння. Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на низку джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями.

Віцепрезидент Джей Ді Венс на закритих зустрічах висловлював занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет і боєприпасів, а також ставив під сумнів оптимістичні оцінки Пентагону щодо перебігу бойових дій.

За даними джерел, він неодноразово запитував, чи не применшує оборонне відомство масштаб виснаження запасів зброї США.

Відео дня

Розбіжності в оцінках ситуації

Міністр війни Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн публічно заявляють, що американські запаси залишаються достатніми, а операції проти іранських сил є успішними.

Водночас внутрішні оцінки, на які посилаються співрозмовники, вказують на значне скорочення запасів ключових боєприпасів, включно з ракетами для ППО та ударною зброєю.

За словами джерел, скорочення резервів може вплинути на здатність США реагувати на потенційні конфлікти з Китаєм, Росією та Північною Кореєю, оскільки ті самі системи озброєнь використовуються в різних регіонах.

У Пентагоні заперечують приховування інформації, заявляючи, що керівництво регулярно надає президенту повну картину ситуації. Білий дім, своєю чергою, наголошує на "здоровій дискусії" всередині команди національної безпеки.

Війна в Ірані - останні новини

Нагадаємо, Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни. При цьому ядерні переговори відкладені на пізніший етап.

Втім, Трамп повідомив своїм радникам, що він незадоволений останньою пропозицією Ірану. За даними NYT, що прийняття цієї пропозиції може виглядати як "позбавлення Трампа перемоги".

На тлі переговорів між сторонами канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував війну Трампа в Ірані, заявивши, що США "принижені" Іраном і що він не бачить жодної стратегії виходу для швидкого припинення конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: