Зеленський попередив Ізраїль не робити кроки, які послаблюють двосторонні відносини

Президент України наголосив, що придбання у Росії вкраденого українського зерна тягне за собою юридичну відповідальність.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з відмовою Ізраїлю зупинити судно з краденим українським зерном.

"Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни", - наголосив Зеленський у Telegram.

Як підкреслив президент, Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані.

"Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль. Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене", - відзначив Зеленський.

У зв’язку з цим, президент доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими", - додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою.

"Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", - повідомив Зеленський.

Купівля Ізраїлем вкраденого окупантами зерна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна викликала посла Ізраїлю через прийом вже другого судна з украденим на окупованих територіях зерном. Таке судно прибуло до Хайфи.

Водночас, міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар наголосив, що звинувачення не є доказами, і що відповідні докази не були надані ізраїльській стороні.

Додамо, що за даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагали Росії в незаконній торгівлі викраденим українським зерном.

