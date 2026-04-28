Фінансує війну в Україні: в ЄС закликали Азію відмовитися від російської нафти, - Reuters

Низка країн Південно-Східної Азії розглядають можливість збільшення імпорту російської нафти.

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас закликала країни у Південно-Східній Азії шукати альтернативи російській нафті на тлі дефіциту пального, спричинений конфліктом на Близькому Сході, пише агентство Reuters.

Зазначається, що цього місяця ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Росії, що включає посилення обмежень на торгівлю нафтою, з метою підірвати здатність Москви фінансувати війну проти України.

За словами Каллас, Росія отримала вигоду від війни між США та Ізраїлем проти Ірану, яка призвела до фактичного закриття Ормузької протоки, яка є головним маршрутом для транспортування близько п’ятої частини світових поставок нафти та інших життєво важливих товарів.

"Дозвольте нагадати, що доходи від нафти – це ті кошти, які Росія використовує для фінансування цієї війни в Україні. Ми зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася. Ось чому ми, звичайно, виступаємо за диверсифікацію ресурсів і пошук їх в інших місцях, а не в Росії", - зазначила Каллас журналістам після зустрічі з міністрами закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Брунеї.

Дипломатка не уточнила, чи піднімалося це питання безпосередньо під час зустрічі з міністрами країн Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Раніше повідомлялося, що низка країн Південно-Східної Азії, зокрема В’єтнам, Таїланд, Філіппіни та Індонезія, розглядають можливість збільшення імпорту російської нафти.

Нафта та санкції проти Росії - останні новини

27 квітня стало відомо, що інвестиційна компанія Goldman Sachs підвищила прогноз цін на "чорне золото" на четвертий квартал 2026 року до 90 доларів для нафти марки Brent і 83 доларів за барель для американської сировини WTI. Цьому сприяло зниження обсягів видобутку на Близькому Сході. При цьому інвестори також очікують на дефіцит нафти у другому кварталі 2026 року.

22 квітня агентство Reuters писало, що в черговий пакет санкцій проти РФ не увійшла повна заборона на експорт російської нафти. Рішення щодо її впровадження було відкладено до координації з країнами G7.

Вас також можуть зацікавити новини: