США залишають старі бомбардувальники в строю: пропонують $600 тисяч за керування

ВПС кардинально змінили плани щодо списання B-1B Lancer та B-2 Spirit: вони залишаться основною ударною силою поряд із новітніми Raider.

Сполучені Штати відмовилися від ідеї швидкої відряджання на пенсію своїх легендарних літаків, вирішивши вкласти колосальні кошти в їхнє оновлення. Замість утилізації, перевірені десятиліттями машини готують до воєн майбутнього, повідомляє Forbes.

Зазначається, що тепер ВПС США планують інвестувати до 1,7 мільярда доларів у модернізацію своїх бомбардувальників Rockwell B-1B Lancer та Northrop B-2 Spirit до початку 2030-х років. Зокрема, 342 мільйони підуть на підтримку "Лансерів", а 1,35 мільярда – на флот "Спірітів".

Це рішення стало повною несподіванкою, адже раніше Пентагон планував позбутися цих моделей, щойно на озброєння надійде Northrop Grumman B-21 Raider. Проте реальність виявилася складнішою. Повітряна кампанія "Epic Fury" проти Ірану наочно продемонструвала, що старі літаки все ще незамінні: B-2 виконували наддовгі місії тривалістю понад 37 годин, а B-1B успішно нищили ракетну інфраструктуру ворога.

Відео дня

"Цей запит забезпечує необхідне фінансування для модернізації платформи, забезпечуючи її смертоносність і актуальність до 2037 року", – пояснює нещодавно опублікований бюджетний документ ВПС.

За наявними даними, однією з головних причин збереження B-2 Spirit є його унікальна здатність нести дві 30-тонні бомби GBU-57 "Massive Ordnance Penetrator" (так звані "бункер-ламачі"). Новий Raider, попри свою досконалість, може підняти лише одну таку одиницю. Саме ці боєприпаси вважаються єдиною зброєю, здатною знищити підземні ядерні об'єкти Ірану.

Як йдеться у матеріалі, США банально не вистачає бомбардувальників. Поточні плани передбачають закупівлю 100 одиниць B-21, але експерти наполягають, що потрібно щонайменше 145 або навіть 200 літаків.

"B-2 – єдиний повністю діючий стелс-бомбардувальник, який у нас є, і, відверто кажучи, далекобійна проникаюча здатність – одна з найсуттєвіших слабкостей нашої армії. То навіщо раніше відмовлятися від B-2? Це було повністю бюджетно та ресурсно", – заявив полковник Марк Ганзінгер у коментарі для Air & Space Forces.

На його думку, оперативний попит на таку техніку лише зростатиме.

Аби забезпечити літаки кадрами, Пентагон навіть запровадив нові бонуси: досвідченим пілотам пропонують до 600 000 доларів, якщо вони погодяться залишитися в кабіні ще на 12 років.

Таким чином, американське небо і надалі охоронятиме "мікс" із ветеранів Холодної війни B-52 (які служитимуть до 2050-х), модернізованих B-1 та B-2, а також футуристичних B-21 Raider.

Зброя Штатів - свіжі новини

Нагадаємо, стало відомо про успішний політ першого серійного дрона-заправника MQ-25A Stingray. Цей безпілотник злетів у штаті Міссурі, що стало історичним моментом для ВМФ США, адже він – перший у своєму роді палубний БПЛА.

Дрон здатний перевозити понад 7 тонн пального і дозаправляти винищувачі прямо в повітрі, значно збільшуючи дальність їхніх польотів. Така розробка дозволить авіаносцям триматися подалі від берегів противника, поки безпілотні "скати" забезпечуватимуть бойові літаки паливом.

Пентагон посилює свою авіацію оновленими бомбардувальниками, а тепер з'явилися шанси на серйозне підкріплення і для українських Повітряних сил. Мова йде про американські крилаті ракети JASSM-ER, які здатні вражати цілі на відстані до 900 кілометрів, що дозволило б діставати до стратегічних об'єктів глибоко в тилу ворога.

Наразі Україна вже має літаки F-16, які технічно готові нести таку зброю, але головним питанням залишається політичне рішення Вашингтона щодо передачі саме далекобійних версій.

