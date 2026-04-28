Конкурент ZALA: Росія різко наростила використання нового дрона-розвідника

Кількість застосувань дрона зросла вчетверо за місяць, що свідчить про масштабування його виробництва та використання.

Російські війська суттєво збільшили виробництво та застосування розвідувальних безпілотників "Князь Вещий Олег". За підсумками березня цей дрон став другим за поширеністю серед розвідувальних БпЛА після систем ZALA, пише "Мілітарний".

За останній місяць кількість знищених безпілотників цього типу зросла приблизно у чотири рази, що свідчить про масштабне нарощування їх використання на фронті.

Розробником апарата є російська компанія Ушкуйник, яка також створює FPV-дрони та перехоплювачі.

Технічні характеристики

"Князь Вещий Олег" має розмах крил близько 2,8 метра та злітну масу до 11 кг. Серед заявлених характеристик:

дальність дії – до 45 км;

тривалість польоту – до 3,5 години;

швидкість – до 130 км/год;

висота польоту – до 3 км.

Безпілотник оснащений двома камерами, включно з гіростабілізованою оптичною системою, що дозволяє вести розвідку вдень і вночі, а також використовує елементи штучного інтелекту для виявлення та супроводу цілей.

У конструкції дрона виявлено значну кількість іноземних комплектуючих. Зокрема, зафіксовано десятки компонентів зі США та кілька – зі Швейцарії, а також елементи китайського виробництва.

Дрон "Князь Вещий Олег" - що відомо

У березні українські морські піхотинці збили новітній російський розвідувальний безпілотник "Князь Вещий Олег". Йшлося, що це було друге ураження БпЛА цього типу за тиждень.

За даними ГУР, цей безпілотник має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кг. Заявлені тактико-технічні характеристики: радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 години, швидкість до 130 км/год, висота до 3 тисяч метрів. Оснащений двома камерами: курсовою IP-камерою китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security та гіростабілізованою оптичною системою D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Вас також можуть зацікавити новини: