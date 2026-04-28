22 тисячі свідчень подвигу українців: у музеї 'Чорнобиль' відкрили оновлену експозицію (фоторепортаж)

Експозицію оновлювали протягом 2,5 років.

Національний музей "Чорнобиль" у Києві 27 квітня 2026 року презентував оновлену експозицію, приурочену до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, який побував на відкритті виставки, за 2,5 роки було оновлено майже всю експозицію. Йдеться про 22 тисячі свідчень подвигу українців у 1986 році та у подальші роки.

Оновлена експозиція також пов'язана з сучасністю – з повномасшбаним вторгненням Росії у лютому 2022 року, коли російські військові спочатку захопили станцію, а тепер, після її звільнення Силами оборони України, вже понад 4 роки систематично обстрілюють її дронами і ракетами.

Автори експозиції зауважують, що ставили собі за мету зробити музей зрозумілим як для ліквідаторів, які могли б таким чином побачити свій подвиг порятунку, так і для дітей, щоб нові покоління у сучасній формі могли дізнатися, що насправді трапилося у 1986 році.

Зокрема, музей має освітній простір для дітей, де вчителі можуть проводити заняття, в тому числі для дітей з особливостями.

Екскурсоводи в оновленому музеї є здебільшого випускниками історичних факультетів і володіють іноземними мовами.

Серед іншого, в музеї можна ознайомитися з документами, які мали гриф таємно. Зокрема, вони розкривають правду, що до 1986 року на Чорнобильській АЕС сталося п'ять аварій і десятки випадків відмов обладнання. Це все було засекречено радянською владою, яка навіть приховало, що у 1982 році там сталася аварія із викидом радіації – тоді населення міста Прип'ять про це не повідомляли.

Також в музеї є унікальний експонат – багатовимірна діаграма, що фіксує, як виглядала АЕС "до", "під час", та "після" аварії. Відвідувачі можуть побачити, як в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року виглядали 4-й і 3-й блоки станції, як наступає ніч, проводиться підготовка до випробування на четвертому енергоблоці (на той момент ситуація виглядає контрольованою, жодних ризиків підвищення потужності реакторів не фіксується), однак о 1 годині 23 хвилині 40 секунді ночі реактор починає себе поводити неконтрольовано, і за 8 секунд стається вибух. Далі на діаграмі видно, що 4-й енергоблок зруйновано.

Також у музеї є інсталяція, присвячена історії міста Чорнобиль до побудови АЕС, адже воно було відоме ще з часів Київської Русі.

При цьому в музеї заявляють, що експозицію планується розширювати і надалі.

