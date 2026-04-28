Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня часів Холодної війни, – гендиректор МАГАТЕ

За словами Рафаеля Гроссі, війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні механізми, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском.

Ризик ядерної катастрофи зріс до рівнів, яких не було з часів розпалу Холодної війни. Про це під час виступу на конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зазначається в його повідомленні в соцмережі Х.

"Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні механізми, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сучасному ядерному просторі ми стикаємося з непевною паузою, де більше учасників, більше ризиків і менше ясності", - зазначив Гроссі.

Він закликав країни дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас, за його словами, ядерна наука та технології повинні поширюватись, адже підтримують енергетичну та продовольчу безпеку, охорону здоров'я та захист навколишнього середовища.

Довідка УНІАН. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – це міжнародна угода спрямована на обмеження поширення ядерної зброї, сприяння співпраці в мирному використанні атомної енергії та досягнення роззброєння. Він визнає п'ять держав ядерними (США, Російська федерація, Китай, Великобританія, Франція), зобов'язує інших не розробляти та не отримувати таку зброю та переглядається кожні п'ять років. Втім до "ядерного клубу" неофіційно входять Індія, Пакистан, КНДР та, ймовірно, Ізраїль.

Заява голови МАГАТЕ Рафаеля Гросі про загрозу ядерної катастрофи прозвучала на тлі заяв низки держав про наміри отримати ядерну зброю. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Варшава прагне створити власну ядерну зброю.

Президент Фінляндії Александр Стуб у березні 2024 року говорив, що його країна повинна мати "реальний ядерний засіб стримування". 23 квітня вже поточного року фінський уряд запропонував парламенту зняти законодавчі обмеження на імпорт ядерної зброї.

Також вважається, що Іран рухається до створення ядерної зброї, хоча у 2026 році МАГАТЕ не виявило доказів створення Іраном ядерної бомби

