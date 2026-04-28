'Асиметрична' тактика України та Ірану стане вирішальним фактором майбутніх воєн, – Forbes

У війнах в Ірані та в Україні непомітно формується нова динаміка на полі бою. Асиметрична війна, яка тривалий час була невід'ємною частиною арсеналу партизанських загонів і повстанців, що борються з набагато більшими військовими силами, стала ключовою частиною тактики ведення війни іранською та українською арміями. І, як пише старший радник The Eurasia Group Майкл П. Демпсі у статті для Forbes, з огляду на колосальний вплив цих нових інструментів і стратегій, вони, найімовірніше, залишаться основною складовою міжнародних конфліктів у найближчому майбутньому.

Війна в Україні

Починаючи практично з нуля у 2022 році, Україна швидко розробила вражаючі можливості масового виробництва дешевих, одноразових безпілотників, здатних доставляти високоточні боєприпаси, збирати розвідувальну інформацію, коригувати вогонь звичайної артилерії та забезпечувати логістичну підтримку лінії фронту. Це допомогло зірвати наземні наступальні операції Росії настільки, що Росія досі контролює лише близько 20 відсотків території України – цей показник залишається незмінним уже майже два роки.

Стратегія України, що полягає не тільки в нанесенні ударів по російських військах, але й в обстрілі ракетами та безпілотниками енергетичного сектора, який фінансує російську військову машину, а також критично важливих транспортних вузлів, що забезпечують її функціонування, також поставила Москву в скрутне становище.

І нарешті, винахідливість України досягла такого рівня, що лише за перші три місяці цього року наземні роботизовані системи виконали понад 22 000 місій на українських фронтах:

"Здатність України перейти від традиційної війни до війни, що використовує її унікальний технічний досвід, креативність і готовність до нетрадиційних методів ведення бойових дій, кардинально змінила траєкторію війни".

Війна в Ірані

Іранська війна багато в чому повторює уроки, винесені з конфлікту в Україні. Іран завдав США ефективну асиметричну відповідь, використовуючи нетрадиційні види зброї та тактики. У плані озброєння Іран використовував свій великий арсенал недорогих безпілотників для нанесення ударів по цілях США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Іран також прийняв два асиметричних рішення на полі бою, які змінили траєкторію війни. По-перше, замість того, щоб атакувати лише США та Ізраїль на початку конфлікту, Тегеран негайно розширив конфлікт, включивши до нього своїх сусідів з країн Перської затоки, що різко підвищило ставки для США.

Але найбільш значущим є те, що Іран фактично перекрив комерційне судноплавство через життєво важливу Ормузьку протоку, що спровокувало глобальну енергетичну кризу.

Довгострокові наслідки

Аналітик вказує, що інші країни також витягують уроки з воєн в Ірані та Україні і враховуватимуть їх у своїх власних військових планах у майбутньому. Таким чином, безпілотники, робототехніка та різні автономні платформи на основі штучного інтелекту в кінцевому підсумку відіграватимуть важливу роль у потенційних майбутніх конфліктах у Південно-Китайському морі, вздовж кордону з Росією та на Корейському півострові.

Крім того, конфлікти в Ірані та Україні підкреслили руйнівний вплив, який може мати недорога, одноразова зброя на сили противника. Це може спонукати великі держави переглянути деякі дорогі заплановані закупівлі озброєння.

І нарешті, зростаюча асиметрія сучасної війни та поширення низькотехнологічної високоточної зброї означають, що конфлікти можуть швидко загострюватися, зачіпаючи країни і навіть субрегіони (такі як країни Перської затоки), які раніше вважалися невразливими для нападу.

Уроки війни в Ірані

Раніше Politico писало, що війна США в Ірані виявила 5 критичних вразливостей в обороні НАТО, через які йому буде важко протистояти нападу Росії.

Це нестача боєприпасів, відсутність переваги в повітрі, недостатньо потужні військово-морські сили, збереження роз'єднаності та небажання визнавати важливу роль України.

