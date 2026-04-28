Майбутнє авіації флоту: у США здійснив перший політ революційний MQ-25A Stingray

Безпілотний заправник MQ-25A може суттєво розширити можливості палубної авіації.

Палубний БпЛА для дозаправки літаків Boeing MQ-25A Stingray розпочав льотні випробування, що стало важливим кроком на шляху до залучення безпілотних систем до виконання важливої функції дозаправки. Про це повідомляє Business Insider.

Випробування показали, що літальний апарат може автономно вирулювати, злітати, виконувати політ, приземлятися та реагувати на команди з наземної станції управління.

Stingray успішно виконав заздалегідь визначений план польоту, що підтвердило працездатність його систем управління польотом, навігації та інтеграції з наземними системами.

Програма пройшла довгий шлях. Прототип MQ-25 Stingray виконав перший політ ще у 2019 році. З тих пір його невпинно доопрацьовували. MQ-25A Stingray та його ранній прототип мають істотні відмінності, зумовлені переходом від демонстрації технологій до експлуатаційних стандартів ВМС США. Головні відмінності полягають у конструктивних змінах для палубного базування, вдосконаленій системі управління та цільовому оснащенні.

Під час реалізації програми перед американськими інженерами постали дуже складні виклики, адже йшлося без перебільшення про революційну систему, яка може назавжди змінити обличчя палубної авіації США.

Справа в тому, що Stingray виступає безпілотною заміною для літаків F/A-18E/F Super Hornet, які зараз виконують функції дозаправки в повітрі в складі авіаційних груп авіаносців.

Раніше ВМС США заявили, що створення MQ-25 допоможе розширити оперативну дальність літаків і звільнить борти, які використовувалися для дозаправки. Це дозволить їм зосередитися на бойових і розвідувальних місіях.

Вартість одного MQ-25A оцінюють у близько 200 млн доларів. Передбачається, що апарат зможе доставити 6–7 тонн пального на відстань до 500 морських миль (930 км) та здійснювати дозаправку у повітрі за допомогою підвісного контейнера.

