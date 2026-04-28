Одна з європейських держкомпаній припиняє оплату житла для українських біженців, - ЗМІ

Після зміни керівництва Litgrid у лютому було ухвалено рішення припинити компенсацію оренди.

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid припинить фінансувати оренду житла та комунальні платежі для українців. Йдеться про родини співробітників "Укренерго", яким таку підтримку надавали понад чотири роки після початку повномасштабної війни, пише LRT.

Зазначається, що з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році оператор Litgrid покривав витрати на оренду та комунальні послуги для українських сімей. Щорічно це коштувало понад 200 тис. євро.

Втім, після зміни керівництва Litgrid у лютому було ухвалено рішення припинити компенсацію оренди. Новий генеральний директор компанії Андрюс Шемешкявічюс повідомив, що тимчасові заходи не можуть тривати безкінечно.

"Ми не зобов’язані робити це безкінечно, адже це добровільна підтримка. Це, звичайно, делікатне питання", - зазначив він.

При цьому колишній керівник Litgrid Рокас Масюліс відмітив, що українським сім’ям нещодавно повідомляли, що вони зможуть залишитися і цього року. За його словами, підтримка мала не лише гуманітарне, а й практичне значення.

Він підкреслив, що українські фахівці надавали консультації Литві з питаннями захисту інфраструктури, а також допомогли доставити необхідне обладнання для синхронізації енергосистеми з європейською мережею.

Водночас чинне керівництво Litgrid та міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас запевняють, що загальний рівень підтримки України не зменшиться. За словами міністра, необхідно знайти збалансовані рішення, які дозволять не залишити людей без житла та водночас забезпечити довгострокову підтримку.

27 квітня у Німеччині посилили правила виплат соціальної допомоги. Тепер у разі першої відмови від вакансії можливе повне скасування виплат. Нововведення стосуватимуться як громадян країни, так і біженців з України.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії готують спеціальний фінансовий пакет для українців, які погодяться повернутися на батьківщину. Зазначалося, що це пов'язано з гострим дефіцитом житла в країні. Дію договорів про безкоштовне розміщення українців влада має намір припинити протягом року.

