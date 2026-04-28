Ставка на РФ обернулася проти Малі: місто, яке обіцяли 'захистити', перейшло до повстанців

Стало відомо, що поки російські війська залишають бази на пікапах, місцеве населення звинувачує їх у зраді.

Військовий підрозділ РФ "Africa Corps", який перебуває під наглядом Міноборони Росії, оголосив про термінове виведення своїх сил із ключового пустельного міста Кідал. Населений пункт, що роками був символом присутності Москви в регіоні, знову перейшов під контроль повстанців-туарегів. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що місто було захоплено внаслідок масштабної скоординованої атаки на військові об'єкти по всій країні. Російські найманці, які змінили групу "Вагнер", назвали свою втечу "спільним рішенням" із малійською хунтою. Проте експерти вбачають у цьому гучне фіаско Москви.

"Це буде ударом для Росії. Те, що росіяни домовляються про вихід з Кідалю, залишаючи своїх малійських колег позаду, не створює хорошого враження про них як про партнерів у сфері безпеки", – зазначила Ніна Вілен, директорка африканської програми в Королівському інституті міжнародних відносин Егмонт.

На думку експертів, втеча росіян руйнує міф про те, що Москва може забезпечити стабільність там, де західні сили зазнали невдачі.

"Малі усвідомлює, що Росія не є вирішенням їхніх проблем безпеки. І, ймовірно, Нігер і Буркіна-Фасо зроблять такий самий висновок із подій вихідних", – зазначає Ульф Лессінг, директор Сахельської програми Фонду Конрада Аденауера.

За наявними даними, поки російські війська залишають бази на пікапах, місцеве населення звинувачує їх у зраді. Політичний аналітик Умар Берте підкреслює, що хоча армія і Вагнерівці захопили Кідал у 2023 році, сьогодні "ситуація з безпекою в Малі ще більш критична, ніж будь-коли".

Міністерство оборони Росії та представники армії Малі наразі не надали офіційних коментарів щодо розгрому своїх позицій.

Співпраця РФ з Малі

Раніше повідомлялось, що ситуація для проросійського режиму ускладнюється загибеллю ключового союзника Кремля. Як зазначають військові чиновники, міністр оборони Малі Садіо Камара, відомий під прізвиськом "Пан Росія", загинув 25 квітня внаслідок теракту-смертника, спрямованого на його будинок.

Нещодавно у Малі збили російський військовий гелікоптер. Як зазначає видання "Мілітарний", перші дані про знищення російського гелікоптера почали ширитися ще 25 квітня з посиланням на представників "Фронту визволення Азаваду" (FLA). На початковому етапі докази у вигляді фотофіксації уламків були відсутні. Проте згодом у мережі було опубліковано відео, зняте на ймовірному місці події, де зафіксовано густий стовп диму.

"В Африці втрачено наш вертоліт. Екіпаж і мобільна вогнева група, що знаходилася на борту, загинули", - написав російський пропагандист Ілля Туманов.

